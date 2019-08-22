شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بدهس شرطيين برام الله

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بدهس شرطيين برام الله
رام الله - دنيا الوطن
قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة اليوم على المشتبه بهم بدهس اثنين من افراد الشرطة الليلة الماضية في منطقة بيتونيا واصابتهم باصابات بسيطة  .

وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "أثناء عمل حاجز لدوريه تابعه لمركز شرطة بيتونيا بالقرب من مدارس نور الهدى بالمدينة، تم إعطاء إشارة لإحدى المركبات بالتوقف للإشتباه بها وبداخلها عدة اشخاص، إلا أن سائقها لم يستجب لإشارة الشرطي، وقام بدهسه وشرطي آخر كان يقف إلى جانبه وصدم مركبة الشرطة ومن ثم لاذوا بالفرار بالمركبة".

وأضاف ارزيقات: "بإجراءات البحث والتحري تمكنت الشرطة من ضبط المركبة وهي غير قانونية والقبض على ثلاثة اشخاص وبسماع اقوالهم افادوا بقيامهم بدهس افراد الحاجز".

وأكد ارزيقات أنه تم توقيف الأشخاص الثلاثه وضبط المركبة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول.

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