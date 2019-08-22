وزير شؤون القدس: الوصاية الهاشمية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية ، فادي الهدمي، أن مدينة القدس المحتلة، تمر بأخطر المراحل التاريخية، في ظل السياسات الأمريكية المنحازة لليمين الإسرائيلي المتطرف وانتهاكاته فيها.



وقال الهدمي ، إن "القضية الفلسطينية تمر في لحظة فارقة من التاريخ في ظل هذه الهجمة الشرسة وفي ظل التوغل الإسرائيلي الشرس على كل المفاصل في حربهم ضد البشر والحجر والإنسان وفي ظل هذه السياسات الاحتلالية الاحلالية التي تريد ضرب كل المفاصل في القدس من هدم للمنازل وحصر التجار في البلدة القديمة ومن فرض الضرائب ومن انتهاك حرمة المسلمين في عيد الأضحى سابقة خطيرة لم نعهدها ولم نشهدها منذ أن احتلت المدينة في العام 1967".



وأضاف الهدمي: "اليمين الإسرائيلي يستغل ملف مدينة القدس والمسجد الأقصى كورقة في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يدفعهم لمزيد من الاقتحامات"، بحسب ما جاء على موقع (راديو البلد) الاردني.



ولفت الوزير الفلسطيني إلى التغول الإسرائيلي وسياساته الاحتلالية بحق القضية الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس، التي يجب أن تتجسد كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.



وعن الجدل القائم حول السياحة العربية والإسلامية الى القدس أكد الهدمي أن "السياحة في القدس بأمس الحاجة بأن يكون هناك تواجد عربي وإسلامي بأفواج كبيرة داخل المدينة لدعم تجارها اقتصاديا ودعم صمود المقدسيين".



قائلا "زيارة السجين لا تعني التطبيع مع السجان"، مشددا على ضرورة إنشاء فنادق عربية في القدس، قائلا "لا يوجد إلا 20 فندق لكن قبل العام 1967 كان هناك 40 فندقا ، مؤكدا أنه لم يتم إنشاء أي فندق بعد أن احتلت المدينة في العام 1967،وأضاف أن هناك أقل من 1500 شقة فندقية في القدس وبالتالي يجب ان يكون هناك تركيز إذا أردنا أفواج سياحية الدولية والعربية والإسلامية أن تأتي إلى القدس".



وقال الهدمي ، يجب أن ننظر إلى قطاع الإسكان ضمن منظمو تعزيز الصمود "هم يهدمون ونحن يجب أن يكون لنا بناء وزيادة عدد الوحد السكنية داخل فلسطين للأزواج الشابة بالإضافة إلى وجود نظام للإقراض لكي يتزوج الشباب نظرا لإرتفاع أسعار الشقق السكنية في القدس" .



وأشار الهدمي إلى أن قطاع قطاع التعليم في القدس يتعرض لهجمة شرسة تستهدف كل مناحي قطاع التعليم لأنه مرتبط بالهوية الفلسطينية مرتبط بالأجيال التي سوف تأتي .



هذا ويزرو الهدمي عمان للمشاركة في افتتاح فعاليات الأيام الثقافية الفلسطينية التي تقام بمناسبة الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، وإعلان القدس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019.