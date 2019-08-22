شؤون فلسطينية

إدراج هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ضمن أنشطة البنك الدولي

إدراج هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ضمن أنشطة البنك الدولي
رام الله - دنيا الوطن
اتفق رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك ومدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة السيد كانثان
شانكار على إدراج الهيئة في الأنشطة التي ينفذها البنك الدولي وخاصة في مجالات التوعية والمحاسبة، بالإضافة لمساعدة الهيئة على إيجاد ممولين وداعمين لأنشطتها، وناقش الطرفان آلية تعزيز التعاون المشترك من خلال إستفادة الهيئة من الأبحاث والدراسات التي يقدمها البنك الدولي بما يخدم جهود وتوجهات هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في تعزيز الشفافية والنزاهة.

جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك للسيد شانكار في مكتبه بمقر الهيئة ، يوم الخميس 22 أب 2019، بحضور مدير عام ديوان رئيس الهيئة الأستاذ سعيد شحادة، وحضر من البنك الدولي مدير برنامج قضايا الإقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة السيد مارك أهيرن وأخصائية الإدارة العليا رهام حسين.

واستعرض المستشار براك خلال اللقاء آليات عمل الهيئة في مجال التحقيقات والتوعية والوقاية، موضحا صلاحيات الهيئة وأبرز إنجازاتها، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات والإستفادة من تجارب الاخرين، علما بأن من مهام البنك الدولي وإهتماماته العمل على مسائل متعلقة في مكافحة الفساد والشفافية في الموازنات العامة.

أخبار ذات صلة

حماية المستهلك تطالب بصرف الرواتب بالدينار الاردني بدل الشيكل

حماية المستهلك تطالب بصرف الرواتب بالدينار الاردني بدل الشيكل

وزير شؤون القدس: الوصاية الهاشمية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية

وزير شؤون القدس: الوصاية الهاشمية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية

قناة (كان): إسرائيل حولت 2 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

قناة (كان): إسرائيل حولت 2 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

جيش الاحتلال: الجهاد تخطط لعرقلة تفاهمات التهدئة وعلى حماس السيطرة عليها

جيش الاحتلال: الجهاد تخطط لعرقلة تفاهمات التهدئة وعلى حماس السيطرة عليها

بعد مفاوضات مضنية.. الشيخ: انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة وإسرائيل

بعد مفاوضات مضنية.. الشيخ: انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة وإسرائيل

وزير الاتصالات: نسعى لتقديم انجازات في ملف الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني

وزير الاتصالات: نسعى لتقديم انجازات في ملف الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني

صور: جامعة بوليتكنك فلسطين توقع اتفاقية لتأسيس نادي فلكي في الجامعة

صور: جامعة بوليتكنك فلسطين توقع اتفاقية لتأسيس نادي فلكي في الجامعة

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين قرب باب الرحمة وحارسا من المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين قرب باب الرحمة وحارسا من المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

شؤون فلسطينية

حماية المستهلك تطالب بصرف الرواتب بالدينار الاردني بدل الشيكل

حماية المستهلك تطالب بصرف الرواتب بالدينار الاردني بدل الشيكل

وزير شؤون القدس: الوصاية الهاشمية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية

وزير شؤون القدس: الوصاية الهاشمية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية

إدراج هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ضمن أنشطة البنك الدولي

إدراج هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ضمن أنشطة البنك الدولي

وزير الاتصالات: نسعى لتقديم انجازات في ملف الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني

وزير الاتصالات: نسعى لتقديم انجازات في ملف الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني

صور: جامعة بوليتكنك فلسطين توقع اتفاقية لتأسيس نادي فلكي في الجامعة

صور: جامعة بوليتكنك فلسطين توقع اتفاقية لتأسيس نادي فلكي في الجامعة

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين قرب باب الرحمة وحارسا من المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين قرب باب الرحمة وحارسا من المسجد الأقصى

الأسير قعدان يدخل إضرابًا مفتوحًا عن الماء في سجون الاحتلال

الأسير قعدان يدخل إضرابًا مفتوحًا عن الماء في سجون الاحتلال

&#34;الفلسطينية للتعاون الدولي&#34;تنفذ برنامج تنموي في مجال ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

"الفلسطينية للتعاون الدولي"تنفذ برنامج تنموي في مجال ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

منوعات

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض &#34;السمنة&#34;: أنتم عبء على الدولة

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض "السمنة": أنتم عبء على الدولة

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في &#34;الجيم&#34;

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في "الجيم"

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:&#34;حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة&#34;

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:"حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة"

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

عربي

موقع سوداني: مفاجآت تغير مسار محاكمة البشير

موقع سوداني: مفاجآت تغير مسار محاكمة البشير

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين