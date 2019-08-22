إدراج هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ضمن أنشطة البنك الدولي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اتفق رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك ومدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة السيد كانثان

شانكار على إدراج الهيئة في الأنشطة التي ينفذها البنك الدولي وخاصة في مجالات التوعية والمحاسبة، بالإضافة لمساعدة الهيئة على إيجاد ممولين وداعمين لأنشطتها، وناقش الطرفان آلية تعزيز التعاون المشترك من خلال إستفادة الهيئة من الأبحاث والدراسات التي يقدمها البنك الدولي بما يخدم جهود وتوجهات هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في تعزيز الشفافية والنزاهة.



جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك للسيد شانكار في مكتبه بمقر الهيئة ، يوم الخميس 22 أب 2019، بحضور مدير عام ديوان رئيس الهيئة الأستاذ سعيد شحادة، وحضر من البنك الدولي مدير برنامج قضايا الإقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة السيد مارك أهيرن وأخصائية الإدارة العليا رهام حسين.



واستعرض المستشار براك خلال اللقاء آليات عمل الهيئة في مجال التحقيقات والتوعية والوقاية، موضحا صلاحيات الهيئة وأبرز إنجازاتها، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات والإستفادة من تجارب الاخرين، علما بأن من مهام البنك الدولي وإهتماماته العمل على مسائل متعلقة في مكافحة الفساد والشفافية في الموازنات العامة.