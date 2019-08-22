دولي

جونسون من باريس: لن نقيم نقاطا حدودية مع إيرلندا

جونسون من باريس: لن نقيم نقاطا حدودية مع إيرلندا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن لندن لن تضع نقاطا حدودية تحت أي ظرف بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وأضاف جونسون من باريس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن "بريكست"، أنه يفهم رغبة الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على سوق موحدة، لكنه يعتقد أن ذلك يجب أن يتوافق مع صفقة لـ "بريكست" من شأنها أيضا الحفاظ على سلامة المملكة المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

بدوره، قال ماكرون إنه ليس هناك وقت كاف لإعادة التفاوض على اتفاق جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن "ما قالته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الأربعاء، والذي يتماشى مع مضمون محادثاتنا، هو أننا نحتاج إلى رؤية خلال 30 يوما"، مضيفا: "لن ينتظر أحد حتى 31 تشرين الاول/أكتوبر دون محاولة إيجاد حل جيد".

وكانت ميركل تحدت بريطانيا للتوصل إلى بدائل عن الحدود مع إيرلندا في غضون 30 يوما، وهو تحد قبله جونسون الذي يسعى لإقناع زعماء الاتحاد الأوروبي، باستئناف المحادثات حول الانسحاب أو تحمل نتيجة خروج بريطانيا في 31 تشرين الاول/أكتوبر، من دون اتفاق، بما يمكن أن يخفف الصدمة الاقتصادية.

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