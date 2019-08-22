إسبانيا تصدر تحذيرا دوليا بعد تفشي داء الليستيريات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الأربعاء، تحذيرا دوليا بعد تفشي داء (الليستيريات) في البلاد، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 150 شخصا، لقي منهم شخص واحد حتفه.



وقالت الوزارة إنها تقوم بفحص 523 حالة أخرى، بعد زيادة المخاوف من انتشار المرض بين أكثر من 80 مليون سائح يزورون البلاد كل سنة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكدت السلطات الإسبانية أنها أرسلت تحذيرات للاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 90 سنة بسبب المرض.



وسجلت أغلب الحالات المؤكدة في الجزء الجنوبي من منطقة أندلسيا، حيث يقع مصنع لتعبئة لحوم الخنزير له علاقة بتفشي الداء، حيث أثبتت التحاليل المخبرية احتواء أحد منتجاته على (الليستيريا).



وتسبب بكتيريا (الليستيريا) عادة وعكات بسيطة، لكن يمكن أن تكون خطيرة على الحوامل والأجنة وحديثي الولادة والذين يعانون من ضعف المناعة.