قناة (كان): إسرائيل حولت 2 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت قناة (كان) الاسرائيلية، نقلاً عن مصادر فلسطينية، بأن اسرائيل حولت اليوم الخميس، ملياري شيكل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.



وبحسب القناة ذاتها، فإن المصادر الفلسطينية أكدت أن هذا المبلغ سيساعد السلطة، على سجد العجز الاقتصادي الناجم عن أزمة الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.



يشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية، رفضت أكثر من مرة، استقبال أموال المقاصة، بسبب الخصم الذي تفرضه سلطات الاحتلال عليها، كعوائد لأسر الشهداء والجرحى.