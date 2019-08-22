جيش الاحتلال: الجهاد تخطط لعرقلة تفاهمات التهدئة وعلى حماس السيطرة عليها

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رام الله - دنيا الوطن

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي: "يجب على حماس بصفتها الحاكم في غزة، بسط نفوذها وسيطرتها على الجهاد الاسلامي، ومنع الهجمات والمخططات التي تهدف لعرقلة تطبيق تفاهمات التهدئة".



جاء ذلك في بيان استثنائي: "الجيش مصمم على حماية مواطني إسرئيل، ولن يقبل بالهجمات أو إطلاق القذائف الصاروخية".



يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، شنت غارات على عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق صاروخين من القطاع على المستوطنات.