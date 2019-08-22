بعد مفاوضات مضنية.. الشيخ: انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة وإسرائيل





رام الله - دنيا الوطنأعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عن انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بعد مفاوضات مضنية.وقال الشيخ في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "بدأت السلطه باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة "البلو" بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضيه، وهذا لا يعني ان الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".