صور: جامعة بوليتكنك فلسطين توقع اتفاقية لتأسيس نادي فلكي في الجامعة



بدوره شكر عبيدية جامعة بوليتكنك فلسطين على حُسن الاستقبال، وتحدث عن جمعية نوفا التي تعنى بوضع فلسطين على خارطة الفلك محلياً و دولياً من خلال تطوير البنية التحتية للفلك وتشمل إعداد كوادر فلكية مؤهلة من خلال توفير معدات فلكية متطورة و تجهيز مشاريع فلكية خدماتية تعليمية على امتداد أراضي الوطن.



وأشاد المهندس سلطان بدور الجامعة ودعمها لاتفاقيات التعاون لتطوير الجامعة، ودعم المسيرة العلمية والتعليمية فيها.

في نهاية اللّقاء تم توقيع اتفاقية التعاون بين الأطراف المشتركة جامعة بوليتكنك فلسطين ممثلة بالمهندس أيمن سلطان، وجمعية نوفا ممثلة بالسيد سامح عثمان، من أجل تأسيس نادي فلكي يُعنى بعلوم الفلك والفضاء لطلبة الجامعة وكل المهتمين بهذه العلوم على أرض جامعة بوليتكنك فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنوقّعت جامعة بوليتكنك فلسطين اتفاقية تعاون مع جمعية نوفا لعلوم الفلك والفضاء، لتأسيس نادي فلكي في الجامعة، في إطار سعي الجامعة لتشجيع العلوم والريادة والابتكار ولتعزيز التواصل والتعاون مع الجمعيات المختلفة.واستقبلت جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ سامح عثمان أمين الصندوق، والأستاذ عمر الفاروق عبيدية مدير التطوير والتخطيط في الجمعية ممثلين عن السيد رامي المصري رئيس جمعية نوفا لعلوم الفلك والفضاء، وكان في استقبالهم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد الخطيب، والمهندس أيمن سلطان نائب رئيس الجامعة لشوؤن التخطيط والتنمية، والدكتور محمد العدم.ورحب الخطيب بجمعية نوفا، وأكّد على أهميّة هذه الشراكة بين جمعية نوفا وجامعة بوليتكنك فلسطين وعن أهمية تأسيس النادي الفلكي في الجامعة، وقام الخطيب باستعراض الإمكانيات الأكاديمية والبُنى التحتية ومختبرات الجامعة، مشيراً إلى أنّ جامعة بوليتكنك فلسطين كجامعة علوم وتكنولوجيا وإبداع ريادية تسعى دائماً إلى توسيع آفاق التعاون المشترك مع كافة القطاعات.