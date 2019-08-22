الاحتلال يعتقل 3 مواطنين قرب باب الرحمة وحارسا من المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر من داخل المسجد الأقصى اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الخميس، حارسا من المسجد الأقصى، وثلاثة مواطنين خلال تواجدهم في محيط مصلى باب الرحمة.



وأكدت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى بدر الرجبيأثناء عمله في مصلى باب الرحمة، إضافة إلى اعتقال السيدتين: مدلين عيسى، وشفاء أبو غالية، والشاب حبيب أبو شوشة، قرب مصلى باب الرحمة.