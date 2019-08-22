"الفلسطينية للتعاون الدولي"تنفذ برنامج تنموي في مجال ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية



وأكد على أن هذا البرنامج التنموي الذي بدأت المرحلة الأولى من تنفيذه في مجال بناء القدرات، يستفيد منه العشرات من الكوادر الموريتانية ومن شأنه ان يعزز مهارات تأطير الشباب الموريتاني وهذا يأتي ترجمةً لخطة الوكالة التي تهدف إلى توسيع آفاق العمل للتأكيد على قدرة الفلسطيني على العطاء في كافة المجالات وتحت مختلف الظروف لصالح الدول الشقيقة التي طالما وقفت وساندت الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة في مختلف مراحل نضاله.





وقد افتتح البرنامج التدريبي ممثل مؤسسة التكافل للتنمية المنصور بن فتى وأوضح ان هذا النشاط التنموي الهام يضم ممثلين عن البنوك والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والمانحين وقدم الشكر للوكالة الفلسطينية على تلبية طلب موريتانيا وقدم موجزا حول أهمية البرنامج ودوره في تمكين الشباب الموريتاني من خلال رفع الوعي المتعلق بريادة الاعمال والتنمية الاقتصادية وفي تعزيز قدراته ومهاراته وامكانياته للنهوض اقتصادياً بمشاريع ريادية تساهم في تعزيز التنمية في موريتانيا. كما قدم الملحق الدبلوماسي محمود عريقات ممثل الوكالة في هذا البرنامج عرضا عن برامج الوكالة وأهدافها وأهمية الانشطة التنموية الخاصة ببناء القدرات لدعم جهود التنمية في موريتانيا.





بدوره أشاد الدكتور سهيل سلطان مدير برنامج ماجستير إدارة الاعمال في جامعة بيرزيت شريك الوكالة الأكاديمي والمختص في ريادة الأعمال بمستوى المشاركين والذين يحملون جميعهم الشهادات الجامعية الأولى وبعضهم من حملة الماجستير وذكر انه وخلال البرنامج الذي يقوم بتنفيذه فقد تم التركيز على الجانب الفردي لضرورة توفر مجموعة من الصفات الريادية لدى الرياديين من خلال التدريب والتطوير والبناء ووضع خطط العمل ذات الصلة.





ومن الجدير بالذكر ان برنامج بناء القدرات هذا يأتي كمرحلة تمهيدية لتأسيس برنامج متكامل في مجال التنمية الاقتصادية لنقل الخبرة الفلسطينية في هذا المجال والذي ستعمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي على تنفيذه بالتعاون مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي لخدمة اهداف التنمية المستدامة وقد سبق للوكالة الفلسطينية ان نفذت برامج تنموية لصالح الشقيقة موريتانيا في قطاعات الصحة والزراعة والطاقة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة الفلسطينية وجامعة النجاح.





رام الله - دنيا الوطنبدأت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في العاصمة الموريتانية نواكشوط برنامجها التنموي هو الأول من نوعه في مجال ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة التكافل للتنمية التابعة للرئاسة الموريتانية بهدف تعزيز القدرات الريادية من خلال تشخيص بيئة العمل لريادة الاعمال ورفع التوصيات للجهات المعنية. وشدد مديرعام الوكالة الفلسطينية عماد الزهيري على بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ رؤية السيد الرئيس محمود عباس المتعلقة بنقل الخبرات والمهارات الفلسطينية الرائدة في المجالات التي يتميز بها الكادر البشري التخصصي في مختلف أماكن تواجده للدول ذات الاحتياج والأولوية، وتعليمات معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي لتعزيز التعاون جنوب – جنوب.