مجدلاني يكشف مصير موظفي القطاع بشأن زيادة نسبة الرواتب هذا الشهر



وتابع مجدلاني في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": منذ أن شُكّلت الحكومة الحالية، ونحن نصرف للضفة الغربية وقطاع غزة بالتساوي، ولا نميز بين الموظفين.



وقال: كان هناك تمييز غير مقبول في الماضي، ومن شهر نيسان/إبريل قامت الحكومة بتصحيح هذا التمييز، متسائلا: هل يمكن أن نصرف لغزة نسبة معينة والضفة نسبة أخرى، هذا لا يمكن.



وأشار إلى أن نسبة صرف رواتب الموظفين ستتحدد للأشهر المقبلة في حينه، وعلى ضوء الإمكانيات المالية المتوفرة للحكومة.



وكان رئيس الوزراء، د.محمد اشتية اليوم الخميس، أعلن أن راتب شهر آب/أغسطس الجاري، سيشهد زيادة عن الأشهر القليلة الماضية.



وقال في كلمة له خلال مؤتمر للمعلمين، أن رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110% بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة و60% عن الشهر الحالي.



خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانكشف وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني اليوم الخميس، ، أن زيادة صرف رواتب الموظفين هذا الشهر، ستكون بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة.