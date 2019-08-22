بواقع 110%.. اشتية يعلن زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين الشهر المقبل

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء، د.محمد اشتية اليوم الخميس، أن راتب شهر آب/أغسطس الجاري، سيشهد زيادة عن الأشهر القليلة الماضية.



وأعلن اشتية في كلمة له خلال مؤتمر للمعلمين، أن رواتب الشهر القادم ستكون بنسبة 110% بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة و60% عن الشهر الحالي.



وأضاف: "أخذنا قراراً استراتيجياً في موضوع الرواتب، وبقرار من الرئيس أنهينا التميز بين موظفي غزة والضفة".



يتبع..