شؤون فلسطينية

صحفي من أريحا يناشد أشتية إعادة عمل زوجته إلى مكانها الأصلي

صحفي من أريحا يناشد أشتية إعادة عمل زوجته إلى مكانها الأصلي
رام الله - دنيا الوطن
وجه خاطب الصحفي عبد الرحمن القاسم، مناشدة لرئيس الوزراء د. محمد أشتية، بإعادة زوجته إلى مكان عملها الأصلي.

وقال في مناشدته التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: "عرف عن حرصكم الشديد على إحداث نقلة نوعية في مفاهيم تطوير، وتنمية المجتمع بجوانبه الإدارية والاقتصادية والصحية وتطوير العملية التربوية, مطالباً بنقل زوجته وإعادتها كمديرة لأحد مدارس أريحا الثانوية داخل المدينة، وإراحتها من عناء التنقل اليومي إلى بنات العوجا الثانوية".
 
وأضاف:  إن "زوجتي رانه فريد محمد القاسم هوية رقم "954551560" عينت مدرسة في بنات أريحا الأساسية عام 1987، وعملت نائب مديرة المدرسة منذ 1992, ومنذ 2002 وحتى 2008 مديرة مدرسة بنات أريحا الأساسية, وجرى اختيارها مديرة مدرسة بنات أريحا الثانوية 2008-2018 وحققت خلالها المدرسة نتائج جيدة أكاديمياً وفي مجال الأنشطة الرياضية والثقافية على مستوى المحافظة".

واستطرد: "في عام 2018 جرى نقلها إلى مدرسة بنات العوجا الثانوية لوجود قرار في وزارة التربية والتعليم بالتدوير, وجرى نقل مديرة مدرسة العوجا إلى أريحا, علما إن مديرة مدرسة العوجا تسكن بالعوجا وعانت كلا المديرتين من التنقل من أريحا إلى العوجا وبالعكس في ظل عدم وجود مواصلات عمومية دائمة، وكنت مضطراً لإيصالها أو تأخذ تاكسي في حالات كثيرة في الأزمة المالية التي نعيشها. وخاطبت آنذاك وزير التربية التعليم د.صبري صيدم ولكن للأسف دون جدوى".

وأعرب عن أمله، بالتدخل وإصدار القرار الحكيم بتصويب الأمور وإعادة زوجته كمديرة لمدرسة فاطمة الزهراء، وإعادة مديرة مدرسة العوجا إلى مدرستها، مضيفاً: "أو ما ترونه مناسباً بما يحقق رؤيتكم في تطوير العملية التربوية، وتخفيف المعاناة عن الكادر التعليمي ليكون قادراً على العمل، والعطاء بشكل أفضل في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي نعيشها".

للتواصل/

0599568787

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