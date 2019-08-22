الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وحارسا من المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارسا من المسجد الأقصى المبارك، وثلاثة مواطنين خلال تواجدهم في محيط مصلى باب الرحمة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى بدر الرجبي أثناء عمله في مصلى باب الرحمة، إضافة إلى اعتقال السيدتين: مدلين عيسى، وشفاء أبو غالية، والشاب حبيب أبو شوشة، قرب مصلى باب الرحمة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).