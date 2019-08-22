وفاة طفل في حادث سير خانيونس جنوب قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، في حادث سير وقع في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية بأن الطفل محمد وليد دحلان (4 أعوام) وصل المستشفى جثة هامدة، بعدما صدمته مركبة في أحد شوارع خانيونس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).