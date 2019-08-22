شؤون فلسطينية

حركة حماس تستنكر قرار الباراغواي تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب

حركة حماس تستنكر قرار الباراغواي تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيان صحفي ظهر اليوم استنكرت فيه قرار رئيس جمهورية الباراغواي بتصنيف الحركة كحركة إرهابية دولية ، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة ، بما فيها الكفاح
المسلح والذي أكدته الأمم المتحدة في قرارها A/RES/37/43 ، ولا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ، بل وتضر بالعلاقات الطيبة بين شعبينا .

وأشارت الحركة إن مثل هذه القرارات تعزز الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود ضد شعبنا الفلسطيني ، وتمده بالغطاء اللازم للإستمرار في جرائمه والفلتان من العقاب المطلوب .

من جانبه أكدت حركة حماس أنها حركة مقاومة فلسطينية ، تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها ، موصحة أنها لا تعادي أحدا من الشعوب ، وأن صراعنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وفي ختام البيان طالبت دولة الباراغواي بالتراجع الفوري عن هذا القرار ، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لدعم نضال شعبنا في سبيل نيل حريته واستقلاله وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ، لا سيما أن شعبنا يحمل كل معاني الاحترام والتقدير لدولة الباراغواي وشعبها .

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