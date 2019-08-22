شؤون فلسطينية

سلطة جودة البيئة تحرر طائر البوم النسري من مواطن في نابلس

سلطة جودة البيئة تحرر طائر البوم النسري من مواطن في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
حررت سلطة جودة البيئة والشرطة البيئية طائر البوم النسري، ضُبطت بحوزة أحد المواطنين في مدينة نابلس، وذلك بعد تلقيها معلومات حول وجودها مصابه بكسر في طرف الجناح الأيمن، وهو من الطيور المهددة بالانقراض حسب القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لحماية الطبيعية.

وأشارت سلطة جودة البيئة في تصريح صحفي اليوم، بانه تم العمل على تحريرها ونقلها الى المركز الطبي الفلسطيني للحياة البرية في حديقة الحيوانات الوطنية في مدينة قلقيلية، لتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لها والعناية بها حسب الأصول، اذ تبين بان العمر التقريبي لها سنة.

وأضافت بان الطائر يحمل الاسم العربي " بومة نسارية " والأسم الإنجليزي له Eurasian_ Eagle Owl والأسم العلمي له Bubo bubo ويعد من الطيور الجارحة وليلي وكبير الحجم ينتمي إلى فصيلة البوم الحقيقي وتدل تسميته على ذلك، وحجمه يعادل حجم النسر وطوله من أعلى رأسه وحتى نهاية الذيل 70 سم وطول الجناحين وهما مفتوحان 180 سم، ويفترس كمية من الفرائس يعادل وزنها 250 ــ 300 عم يوميا ً.

واهابت سلطة جودة البيئة بالمواطنين بعدم التداول بالبيع والشراء للطيور البرية والتبليغ عن مثل هذه الحالات والتواصل معها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على التنوع الحيوي في فلسطين، مشددة بانه وفق المادة رقم 41 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 م، يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور او نقلها او التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية او ميته كما يحظر اتلاف اوكارها أو اعدام بيضها، مؤكدة بانها ستواصل حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذة الطيور والحيوانات البرية.

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