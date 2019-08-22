شؤون فلسطينية

العمل الزراعي يوقع اتفاقية مشروع جديد لاستصلاح "400" دونم زراعي في خانيونس

العمل الزراعي يوقع اتفاقية مشروع جديد لاستصلاح "400" دونم زراعي في خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير دائرة العمليات والتطوير في اتحاد لجان العمل الزراعي المهندس/ بشير الأنقح أن الاتحاد قد وقع  مع مؤسسة التعاون اتفاقية لتنفيذ مشروع (استعادة سبل عيش المزارعين المهمشين في جنوب غزة 2019-2020)  الذي يهدف الى تقديم الدعم العاجل وتمكين المزارعين من اعادة تاهيل واستعادة أصولهم الزراعية المتضررة والعودة الى الانتاجية وربطهم بقنوات التسويق، ويتضمن المشروع العديد من الانشطة والتي تشمل اعادة تاهيل 400 دونم من الاراضي الزراعية المتضررة في محافظة خانيونس، وتتكون عملية تأهيل الأراضي الزراعية على زراعة أشجار مثمرة وخضار الى جانب تمديد شبكات ري وتوزيع سماد عضوي هذا بالاضافة الى توفير 6000 يوم عمل للمعطلين عن العمل حيث من المتوقع أن يستفيد من انشطة المشروع 200 أسرة زراعية و 250 معطل عن العمل.

ويستهدف المشروع الاراضي الزراعية في محافظة خانيونس ولا سيما الأراضي الزراعية المتضررة من سياسات واعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، وسيتمر تنفيذ المشروع  الذي مدته 10 شهور حتى نهاية مايو 2020.

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