شؤون فلسطينية

يوم غضب وإضراب شامل في العيزرية وأبو ديس نصرة للأسرى المضربين

يوم غضب وإضراب شامل في العيزرية وأبو ديس نصرة للأسرى المضربين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، اليوم الخميس، يوم غضبٍ وإضرابٍ شاملٍ، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

ودعت القوى في بيان صدر عنها الليلة إلى اشتباك مفتوحٍ مع الاحتلال، إسنادًا للأسيريْن حذيفة بدر وإسماعيل خلف ورفاقهم المضربين عن الطعام.

وأوضحت أن الإضراب يتزامن مع عقد جلسة في محكمة الاستئناف في عوفر بمدينة رام الله للأسير حذيفة أحمد بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ 53 يوما.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى يوم غضب وتصعيد المقاومة ومظاهرات واشتباك مفتوح مع الاحتلال.

وأكدت دعمها ومشاركتها للفعاليات الداعمة لأسرانا الأبطال في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ودعت للتظاهر أمام سجن عوفر غدا.

كما دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى ضرورة التواجد الدائم في خيمة الاعتصام مع الأسيرين حذيفة بدر حلبية وإسماعيل خلف، وتفعيل التضامن معهما لتشكيل حالة من النهوض بالمشاركة الجماهيرية الواسعة، وعدم ترك أسرانا هما خاصا بعوائلهم، بل هم ومسؤولية وطنية عامة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وحارسا من المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وحارسا من المسجد الأقصى

وفاة طفل في حادث سير خانيونس جنوب قطاع غزة

وفاة طفل في حادث سير خانيونس جنوب قطاع غزة

حركة حماس تستنكر قرار الباراغواي تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب

حركة حماس تستنكر قرار الباراغواي تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب

سلطة جودة البيئة تحرر طائر البوم النسري من مواطن في نابلس

سلطة جودة البيئة تحرر طائر البوم النسري من مواطن في نابلس

العمل الزراعي يوقع اتفاقية مشروع جديد لاستصلاح &#34;400&#34; دونم زراعي في خانيونس

العمل الزراعي يوقع اتفاقية مشروع جديد لاستصلاح "400" دونم زراعي في خانيونس

الزهار: هجرة الشباب الفلسطيني من غزة طبيعية لأن كل دول العالم تُهاجر

الزهار: هجرة الشباب الفلسطيني من غزة طبيعية لأن كل دول العالم تُهاجر

الديمقراطية تدعو لتحرير الإنتفاضات والهبات المتنقلة في الضفة والقطاع من قيود أوسلو

الديمقراطية تدعو لتحرير الإنتفاضات والهبات المتنقلة في الضفة والقطاع من قيود أوسلو

الخارجية: الصمت الدولي على هدم المنازل سيدفع شعبنا للبحث عن خيارات أخرى

الخارجية: الصمت الدولي على هدم المنازل سيدفع شعبنا للبحث عن خيارات أخرى

التعليقات

الدنيا حكايات

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

شؤون فلسطينية

وفاة طفل في حادث سير خانيونس جنوب قطاع غزة

وفاة طفل في حادث سير خانيونس جنوب قطاع غزة

حركة حماس تستنكر قرار الباراغواي تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب

حركة حماس تستنكر قرار الباراغواي تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب

سلطة جودة البيئة تحرر طائر البوم النسري من مواطن في نابلس

سلطة جودة البيئة تحرر طائر البوم النسري من مواطن في نابلس

العمل الزراعي يوقع اتفاقية مشروع جديد لاستصلاح &#34;400&#34; دونم زراعي في خانيونس

العمل الزراعي يوقع اتفاقية مشروع جديد لاستصلاح "400" دونم زراعي في خانيونس

يوم غضب وإضراب شامل في العيزرية وأبو ديس نصرة للأسرى المضربين

يوم غضب وإضراب شامل في العيزرية وأبو ديس نصرة للأسرى المضربين

الديمقراطية تدعو لتحرير الإنتفاضات والهبات المتنقلة في الضفة والقطاع من قيود أوسلو

الديمقراطية تدعو لتحرير الإنتفاضات والهبات المتنقلة في الضفة والقطاع من قيود أوسلو

الخارجية: الصمت الدولي على هدم المنازل سيدفع شعبنا للبحث عن خيارات أخرى

الخارجية: الصمت الدولي على هدم المنازل سيدفع شعبنا للبحث عن خيارات أخرى

وفاة طفل غرقاً في بيت لحم

وفاة طفل غرقاً في بيت لحم

منوعات

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض &#34;السمنة&#34;: أنتم عبء على الدولة

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض "السمنة": أنتم عبء على الدولة

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في &#34;الجيم&#34;

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في "الجيم"

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:&#34;حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة&#34;

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:"حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة"

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

عربي

موقع سوداني: مفاجآت تغير مسار محاكمة البشير

موقع سوداني: مفاجآت تغير مسار محاكمة البشير

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين