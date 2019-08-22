يوم غضب وإضراب شامل في العيزرية وأبو ديس نصرة للأسرى المضربين





رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، اليوم الخميس، يوم غضبٍ وإضرابٍ شاملٍ، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.ودعت القوى في بيان صدر عنها الليلة إلى اشتباك مفتوحٍ مع الاحتلال، إسنادًا للأسيريْن حذيفة بدر وإسماعيل خلف ورفاقهم المضربين عن الطعام.وأوضحت أن الإضراب يتزامن مع عقد جلسة في محكمة الاستئناف في عوفر بمدينة رام الله للأسير حذيفة أحمد بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ 53 يوما.ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى يوم غضب وتصعيد المقاومة ومظاهرات واشتباك مفتوح مع الاحتلال.وأكدت دعمها ومشاركتها للفعاليات الداعمة لأسرانا الأبطال في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ودعت للتظاهر أمام سجن عوفر غدا.كما دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى ضرورة التواجد الدائم في خيمة الاعتصام مع الأسيرين حذيفة بدر حلبية وإسماعيل خلف، وتفعيل التضامن معهما لتشكيل حالة من النهوض بالمشاركة الجماهيرية الواسعة، وعدم ترك أسرانا هما خاصا بعوائلهم، بل هم ومسؤولية وطنية عامة.