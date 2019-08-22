وفاة طفل غرقاً في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة طفل (عامان) من سكان الجبعة جنوب بيت لحم، اليوم الخميس، إثر غرقه في برميل ماء.



وأشار ارزيقات في تصريح، إلى أن الشرطة والنيابة العامة توجهتا إلى المكان، وباشرتا بإجراءات التحقيق.