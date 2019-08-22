الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ أفغانستان بالذكرى المئوية لاستقلالها



وأشاد الأمين العام في رسالته بحكومة أفغانستان وشعبها لالتزامهما الثابت بتحقيق السلام الدائم والاستقرار والإعمار والتنمية على الرغم من التحديات الكثيرة التي ظلت البلاد تواجهها، مؤكداً أن المنظمة ستبقى شريكًا قويًا لأفغانستان في دعم هذه الأهداف.





رام الله - دنيا الوطنأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غاني عن تهانيه إلى أفغانستان، حكومًة وشعبًا، في الذكرى المئوية لاستقلال البلاد.