حمد تستقبل الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان





رام الله - دنيا الوطنإلتقت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم، بمدينة رام الله ، مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان كريستينا بلوكهوس لدى دولة فلسطين التي تسلمت مهامها جديداً والوفد المرافق،لبحث آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الإجتماعي، بحضور كادر من الوزارة.ورحبت حمد ببلوكهوس، وأشادت بالعلاقات المميزة بين دولة فلسطين والهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ودورها في تخفيف المعانا التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات من خلال برامجها ومشاريعها المختلفة في الأرض المحتلة.وأكدت حمد على الدور المهم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بوصفه شريكا استراتيجيا للوزارة، وكذلك ضرورة مواصلة التعاون البناء والمثمر بين الطرفين لتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات التي تخدم المرأة، وتكثيف الجهود لتعميم قضايا النوع الاجتماعي، ووضع الآليات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.ثم قدمت حمد لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً. وأن الوزارة خلال الفترة السابقة عملت على إعداد الخطة الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي 2017 - 2022، ومناهضة العنف ضد النساء، وأنشأت العديد من اللجان الوطنية، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة.بدورها، أعربت بلوكهوس عن سعادتها بهذا اللقاء الهام، مؤكدةً استعدادها التام لتقديم الدعم والمساعدة والتسهيلات لاستمرار دعم قضايا المرأة بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام. وأشارت إلى ضرورة استمرار عقد اللقاءات الثنائية بين الطرفين من أجل مناقشة كافة القضايا المستجدة وتفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.