الرئيس يستقبل الطفل محمد النبي المصاب بالسرطان





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله عائلة الطفل محمد عبد النبي (11 عاماً) من مدينة غزة ، والذي يعاني من مرض السرطان .واطمأن الرئيس خلال لقائه الطفل وذويه على حالته الصحية ، حيث يتلقى العلاج كل 3 أسابيع في مستشفيات القدس متمنياً له الشفاء العاجل .من جانبها عبرت عائلة النبي عن عميق شكرها للرئيس على إستجابته المناشدة والإهتمام بهم وإستمرار التواصل مع شعبه .