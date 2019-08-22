شؤون فلسطينية

الرئيس يستقبل الطفل محمد النبي المصاب بالسرطان

الرئيس يستقبل الطفل محمد النبي المصاب بالسرطان
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله عائلة الطفل محمد عبد النبي (11 عاماً) من مدينة غزة ، والذي يعاني من مرض السرطان .

واطمأن الرئيس خلال لقائه الطفل وذويه على حالته الصحية ، حيث يتلقى العلاج كل 3 أسابيع في مستشفيات القدس متمنياً له الشفاء العاجل .

من جانبها عبرت عائلة النبي عن عميق شكرها للرئيس على إستجابته المناشدة والإهتمام بهم وإستمرار التواصل مع شعبه .

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