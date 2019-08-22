بلدية "خان يونس" تشرع بمواءمة شارعاً في حي الأمل

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بمواءمة شارعاً يقع محيط مسجد أبو ذر الغفاري في حي الأمل غرب المدينة، وذلك لخدمة مجموعة من الجرحى وذوي الإعاقة وكبار السن وكذلك للتخفيف من معاناة السكان بالمنطقة.وذكر رئيس بلدية خان يونس المهندس علاء الدين البطة، أهمية مواءمة الشارع المذكور والذي يربط بين شارعي المدرسة شرقاً وشارع رقم (18) غرباً المحاذي للشئون الإجتماعية ، حيث قامت طواقم البلدية المختلفة بتوفير كميات بلاط الإنترلوك والأيدي العاملة وآلياتها المختلفة من أجل إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة.وأوضح البطة أهمية جهود البلدية في هذا المضمار من خلال مواءمة الطرق التي يسلكها ذوي الإحتياجات الخاصة في وصولهم إلى بيوت العبادة وكذلك للتسهيل عليهم في قضاء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة من أجل دعم ومساندة أبناء شعبنا بكافة مكونات النسيج المجتمعي الفلسطيني.وأشار إلى أن البلدية تبذل جهوداً مستمرة بهدف تطوير كافة شوارعها للنهوض بواقع المدينة وكذلك تطوير طبيعة الخدمات للمعاقين والجرحى على حد سواء، معرباً عن أمله أن تتمكن البلدية من تأمين الدعم المطلوب للوصول إلى أكبر شريحة من الجرحى وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.من جانبه بين المشرف على أعمال تهيئة الطريق م. عبد الله خلف أن طواقم البلدية شرعت في أعمال إزالة طبقة الأسفلت المهترئة، وردم الحفر الإمتصاصية للصرف الصحي الخاصة بالمواطنين وتسوية الجزء الرملي المتبقي من الشارع وتعديل المناسيب، مشيراً إلى أن الأعمال ستشمل كذلك على إنشاء خطوط مياه ومناهل صرف صحي، وصولاً إلى فرد طبقة بيس كورس وتركيب بلاط انترلوك على مساحة (1000) متر مربع.