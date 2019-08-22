الشرطة تكشف ملابسات سرقة مبلغ 300 ألف شيكل وشيكات في قلقيلية





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على ثلاثة أشخاص من قلقيلية مشتبه بهم بسرقة مبلغ 300 ألف شيكل وشيكات مالية بقيمة 140 ألف شيكل من إحدى صالات الأفراح في مدينة عكا في الداخل الفلسطيني.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود شكوى من أحد المواطنين من سكان مدينة عكا وهو صاحب صالة أفراح مفادها قيام أشخاص مجهولين بخلع شباك صالة الأفراح والدخول إلى مكتب الإدارة في الصالة ليلا وسرقة مبلغ 300 ألف شيكل وشيكات مالية بقيمة 140 ألف شيكل من داخل خزنة المكتب، وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل المباحث العامة في شرطة قلقيلية تم الاشتباه بثلاثة أشخاص من قلقيلية وتم إلقاء القبض عليهم وبعد سماع أقوالهم أفادوا بالتهمة المنسوبة إليهم وتم ضبط المسروقات بحوزتهم .وأكدت، توقيف المشتبه بهم وإحالتهم مع المضبوطات التي ضبطت بحوزتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال و إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.