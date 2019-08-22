بلدية جباليا النزلة تناقش سبل الخروج من الأزمة المالية مع لجان الأحياء









رام الله - دنيا الوطنناقشت إدارة بلدية جباليا النزلة، اليوم الخميس، الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها مع ممثلي لجان الأحياء وأثرها على تقديم الخدمات، وسبل الخروج منها.واستعرض مدير البلدية يوسف خلة، آثار الأزمة المالية على خدمات البلدية حيث، لا تتمكن البلدية من شراء السولار، لتشغيل سيارات النظافة، والآبار ومضخات تصريف مياه الصرف الصحي، وكذلك تتعثر في دفع رواتب لعمال النظافة والصرف الصحي، وسائر الموظفين.واقترح خلة، وفق ما وصل "سوا"، ممثلي لجان الأحياء عدة حلول قد تساعد في تخفيف الأزمة المالية، من بينها متابعة سرقة المياه والتعديات، وتفعيل اللجوء للمحاكم والشرطة، وحجب الخدمات عن المقتدرين وغير الملتزمين بالدفع، واستيفاء جميع رسوم الأبنية الجديدة، وتقليص تزويد المياه لتصبح (يوم بعد يوم).واقترحوا أيضا تقديم تسهيلات وخصومات على فواتير الحرف والتنظيم، مع تفعيل خيار دفع الفاتورة الحالية، مع مبلغ بسيط من المتراكمات.