المستوطنون يعطبون مركبات ويخطون شعارات في سلفيت





رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطنون مساء أمس على إعطاب إطارات سيارات، وكتابة شعارات عنصرية في قرية حارس غرب سلفيت.وقالت مصادر، إن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وقاموا بإعطاب عدد من اطارات سيارات المواطنين، وخط شعارات عنصرية على جدران المواطنين.وأضافت المصادر، أن القرية تتعرض للعديد من ممارسات الاحتلال من اقتحام وإغلاق للمدخل الرئيسي، وهدم وإخطارات لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء في مناطق "ج".