صور: اشتية يلتقي بأطفال نادي "تشامبيونز" من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الخميس برام الله، أطفال نادي "تشامبيونز" من قطاع غزة، بحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد.
وقال اشتية: "أنتم لستم أبناء وبنات غزة بل أبناء فلسطين، من رفح الى جنين، ومن شرقها الى غربها، وكل واحد فيكم نجم مشع في وطنه".
وأضاف رئيس الوزراء: "هذا الوطن لنا جميعا، وعندما تعودون نريد ان ترسلوا رسائل كم كنتم سعداء، ونريد ان تخبروا أصدقائكم كم سعدتم، ونشكر القائمين على هذه الزيارة".
وتابع اشتية: "الرئيس محمود عباس يعمل جاهدا لتحقيق المصالحة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ونريد أن يعود أبناؤنا في الشتات الى وطنهم، ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".
التقى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الخميس برام الله، أطفال نادي "تشامبيونز" من قطاع غزة، بحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد.
وقال اشتية: "أنتم لستم أبناء وبنات غزة بل أبناء فلسطين، من رفح الى جنين، ومن شرقها الى غربها، وكل واحد فيكم نجم مشع في وطنه".
وأضاف رئيس الوزراء: "هذا الوطن لنا جميعا، وعندما تعودون نريد ان ترسلوا رسائل كم كنتم سعداء، ونريد ان تخبروا أصدقائكم كم سعدتم، ونشكر القائمين على هذه الزيارة".
وتابع اشتية: "الرئيس محمود عباس يعمل جاهدا لتحقيق المصالحة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ونريد أن يعود أبناؤنا في الشتات الى وطنهم، ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".
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