صور: اشتية يلتقي بأطفال نادي "تشامبيونز" من قطاع غزة





















رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الخميس برام الله، أطفال نادي "تشامبيونز" من قطاع غزة، بحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد.وقال اشتية: "أنتم لستم أبناء وبنات غزة بل أبناء فلسطين، من رفح الى جنين، ومن شرقها الى غربها، وكل واحد فيكم نجم مشع في وطنه".وأضاف رئيس الوزراء: "هذا الوطن لنا جميعا، وعندما تعودون نريد ان ترسلوا رسائل كم كنتم سعداء، ونريد ان تخبروا أصدقائكم كم سعدتم، ونشكر القائمين على هذه الزيارة".وتابع اشتية: "الرئيس محمود عباس يعمل جاهدا لتحقيق المصالحة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ونريد أن يعود أبناؤنا في الشتات الى وطنهم، ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".