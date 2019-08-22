ماكرون: لا أنتظر (صفقة القرن) وأعمل على طرح مقترحات بديلة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لم يعد يعلق الآمال على خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعدة لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلاميا بـ(صفقة القرن).



وقال ماكرون في تصريح لمراسل هيئة البث الإسرائيلية، خلال حديثه للصحفيين المعتمدين لدى الإليزيه، حول قمة مجموعة السبع، التي تبدأ أعمالها السبت المقبل في مدينة بياريتس الفرنسية: "من المستحيل أن يستطيع البيت الأبيض فرض اتفاق على الأطراف التي لا ترغب في التفاوض".



وأكد أنه لم يعد ينتظر (صفقة القرن) التي يعمل عليها ترمب ومستشاروه، ولكنه مستمر في العمل على مقترحات بديلة بشأن ذلك.



يذكر أن قمة مجموعة السبع هي اجتماع لوزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا.