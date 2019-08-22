نبيل شعث يكشف لـ"دنيا الوطن" الأسباب الحقيقية وراء اعتقال نجله بمصر

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

كشف الدكتور نبيل شعث، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، عن الاسباب التي أدت الى اعتقال نجله رامي (48 عاما)، من قبل السلطات المصرية، وترحيل زوجته الفرنسية.



وأكد شعث في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن نجله رامي وزوجته يقودان حملة المقاطعة الاسرائيلية (BDS)، في جمهورية مصر العربية، بالاضافة الى أن رامي انتقد ذهاب مصر الى ورشة البحرين، لافتا إلى أن هذين السببين اللذين أديا لحبسه.



وقال شعث: "منذ سبعة أسابيع ونحن نتفاوض مع السلطات المصرية، وكنا نتلقى وعوداً يومية بإخراجه، وكنا أمنع العائلة من اصدار اي بيانات ضد هذه الحادثة، ولكن بعد مرور ثمانية أسابيع، أخبرتهم بأن ينشروا البيان".



ونفى شعث، أن تكون أسباب اعتقال نجله وترحيل زوجته، متعلقة بعلاقتهم في أي نشاط تابعة للاخوان المسلمين او الارهاب، مؤكدا أن يتم السماح لشقيقته وابنته، لزياته يوم الجمعة من كل أسبوع.