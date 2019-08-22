العاهل الأردني: نؤكد رفضنا صفقة القرن ونحن مع إخواننا الفلسطينيين



وأوضح أن الأردن لن يوافق على هذه الصفقة وأن موقفنا صلب ونحن مع إخواننا الفلسطينيين لتحقيق مطالبهم والتي أهمها : أن لا دولة فلسطينية في غزة دون الضفة الغربية.



من جهته أشار العاهل الأردني إلى أن موقف القيادة الأردنية من القضية الفلسطينية ومقدساتها ثابت ولن يتغير ، مؤكداً في ذات السياق أن لا شيء يثنينا عن أداء مسؤولياتنا للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل قائم على أساس حل الدولتين ، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1976 وعاصمتها القدس الشرقية .



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال حديثه مع عدد من الشباب في محافظة عجلون بحسب ما نشرته صحيفة الرأي الأردنية صباح اليوم .







رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن صفقة القرن هي مؤامرة يخطط لها الأمريكان والجيران (إسرائيل) .