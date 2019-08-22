شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (13) مواطناً من الضفة غالبيتهم من محافظة جنين.

وبين نادي الأسير أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين غالبيتهم أسرى سابقين وهم: قيصر انفيعات، ويوسف عمارنة، ونور مؤيد عمارنة، وإسلام جميل الشلبي، وبلال وليد هصيص، كما جرى احتجاز لخمسة آخرين وأٌفرج عنهم لاحقاً وهم: شرف أبو بكر، وطاهر بدارنة، وأحمد صادق أبو بكر، ومحمود عطاطرة، وأمير الرزي.

فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة بيت ليد في محافظة طولكرم وهو لؤي راشد مصلح (19 عاماً)، ومن محافظة الخليل اُعتقل المواطن عيسى مهدي الجعبري، إضافة إلى مواطنين آخرين من محافظة رام الله والبيرة وهما: ماجد فوالحة من بلدة سنجل، ومحمد حسين الغول (18 عاماً) من بلدة سلواد.

يُضاف إلى المعتقلين أربعة مقدسيين من بلدة العيسوية ثلاثة منهم أسرى سابقين وهم: صالح أبو عصب، وأحمد سعد مصطفى، ومعاذ ناهد عبيد، وآدم بركات رشق (18 عاماً).

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