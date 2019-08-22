صور: وصول الفوج الأول من الحجاج عبر معبر رفح



وكان في استقبال الفوج كل من وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم وطواقم من العلاقات العامة في معبر رفح ووزارة الأوقاف والشئون الدينية، حيث كانت صالة الوصول الخاصة في المعبر على أتم الجهوزية لاستقبالهم وتسهيل مرورهم بعد عناء السفر وختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت .



وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد أعلنت أن العمل عبر رفح البري سيُخصص لعودة حجاج بيت الله الحرام، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 8/21، وحتى السبت 8/24، وعليه ستتوقف حركة السفر عبر المعبر للمسافرين العاديين في الاتجاهين خلال هذه الفترة، على أن تُستكمل بعد الانتهاء من عودة الحجاج وفق ما سيتم الإعلان عنه.















































رام الله - دنيا الوطنوصل مساء أمس الأربعاء الفوج الاول من حجاج بيت الله الحرام إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد انتهائهم من مناسك الحج لهذا العام .