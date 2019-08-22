بينت: نتنياهو لن يأمر بعملية واسعة بغزة.. لهذا السبب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ألمح نفتالي بينت رئيس حزب (اليمين الجديد)، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يأمر بعملية واسعة النطاق في قطاع غزة، لاعتبارات انتخابية.



وكان نتنياهو قد أكد في تصريحات سابقة له، أن الجيش الاسرائيلي جاهز لشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.