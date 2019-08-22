التربية تطلق دورات التهيئة للمعلمين الجدد

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم، من خلال المعهد الوطني للتدريب والإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، اليوم، دورات برنامج التهيئة للمعلمين الجدد.وأجرت القائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني د. صوفيا الريماوي عدة زيارات ميدانية لهذه الدورات في عدد من المديريات.ونقلت الريماوي للمعلمين الجدد مباركة وزير التربية أ.د. مروان عورتاني وأسرة الوزارة قاطبةً على التحاقهم بركب المسيرة التربوية، والتمنيات لهم بالتوفيق لخدمة رسالة التعليم بكل اقتدار.وأكدت الدور الحيوي المناط بالمعلمين، والآمال المعلقة عليهم ليكونوا أصحاب تأثير واضح في تربية وتعليم أبناء فلسطين وصقل مواهبهم وشخصياتهم ورفدهم بالمعارف والمهارات التربوية والحياتية، مشيدةً برسالة المعلم ودوره الأصيل في تنشئة الأجيال.وأشارت الريماوي إلى أهمية برنامج التهيئة للمعلمين الجدد والذي يهدف لتعزيز الثقة بالمعلم، وتطوير مهاراته، بما ينعكس على فاعليته وتحقيق مخرجات وجودة التعليم المطلوبة.ولفتت إلى دور البرنامج في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتعلم بالخبرة والملاحظة، والمساهمة في رفع الكفايات التعليمية وما يرتبط بها من معارف ومهارات وقيم، وتمكين المعلمين من اكتساب أحدث الأساليب التربوية في التعاطي مع المناهج التعليمية.