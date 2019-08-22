إعلان خاص بتسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح





رام الله - دنيا الوطنتعلن صالة تسجيل المسافرين عبر معبر رفح البري، بأنه نظرًا لخصوصية موضوع الطلاب خلال هذه الفترة، فإنه سيتم استقبال طلبات تسجيلهم طوال أيام الأسبوع، حيث يتطلب التسجيل للطلاب الجدد المستندات التالية:1- جواز سفر ساري المفعول.2- قبول جامعة نهائي أصلي.3- شهادة القيد مع وصل الدفع.4- تأشيرة طالب لغير جمهورية مصر.1- إقامة طالب سارية المفعول.2- بطاقة الجامعة.ونوهت الصالة أنه لن تم التعامل مع أي طالب غير مستكمل للمستندات المذكورة.