شؤون فلسطينية

الكشف عن مخطط إسرائيلي لضرب الحوثيين وحزب الله باليمن

الكشف عن مخطط إسرائيلي لضرب الحوثيين وحزب الله باليمن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الجريدة) الكويتية، عن ما قالت إنه خطط إسرائيلية لضرب منشآت ومواقع حساسة لجماعة الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي الواصل بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت الصحيفة، أن الموساد الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية بإسرائيل رصدا في الآونة الأخيرة تحركات كثيرة ومحاولات نقل أسلحة وقطع صواريخ ومنصات وقوارب مسيرة، إلى جانب طائرات مسيّرة (درون)، وجميعها من إيران، بهدف القيام بعمليات ضد حركة الملاحة من البحر الأحمر وإليه، قبالة السواحل اليمنية المطلة على باب المندب.

وأكدت الصحيفة، أن تل أبيب شاركت المعلومات التي بحوزتها أطرافاً عربية لها منافذ وموانئ على البحر الأحمر، ومصالحها قد تتضرر في حال وقوع تلك العمليات.

وأشارت الصحيفة، إلى أنها حصلت على معلومات تؤكد انعقاد لقاءات بين قياديين حوثيين وقيادات بالحرس الثوري الإيراني ومندوبين عن حزب الله، في طهران، تناولت التخطيط للعمليات، بهدف تخفيف الضغط عن إيران في مضيق هرمز وبحر العرب من جهة، وضرب مصالح السعودية ومصر وإسرائيل من جهة أخرى.

وحسب الصحيفة، فقد قامت إسرائيل بإطلاع الولايات المتحدة على التطورات وزودتها بالمعلومات حول القطع البحرية المسيرة التي تحاول الجمهورية الإسلامية نقلها إلى منطقة باب المندب.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بعض الطائرات المسيرة والصواريخ نُقل إلى العراق بهدف التمويه، ملمحاً إلى أن قصف مواقع الحشد الشعبي في بغداد، أخيراً، جاء لمنع نقل تلك المعدات والأسلحة إلى باب المندب عن طريق التهريب وفي شحنات الإغاثة والطعام.

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