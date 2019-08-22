شؤون فلسطينية

الأوقاف تتفقد مقام النبي موسى ما بعد التسليم

الأوقاف تتفقد مقام النبي موسى ما بعد التسليم
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع مدير عام مديرية أوقاف محافظة اريحا والأغوار د. وائل
نظيف مع وزارة السياحة والـ (UNDP)، للاطلاع على الوضع القائم ما بعد التسليم ومناقشة بعض الملاحظات والقضايا العالقة في ما يخص تشغيل المقام.

وحيث تم خلال الاجتماع إطلاع الأوقاف من قبل فريق العمل والمهندسين والمقاول على المشكلات التي تعرقل عمل المشغل(الشركة السياحية)، ومناقشتها ووضع الحلول لها.

بحضور مدير عام أوقاف محافظة اريحا والاغوار الدكتور وائل نظيف والمهندس سماح قاسم مدير الهندسة في وزارة الأوقاف، وسامر غنيم مدير المشروع/undp، وعصام جحا
ممثل مؤسسة حفظ التراث/undp/cchp، ومعتز دوابشة محلل برامج/undp/papp، وجهاد ياسين ممثل عن وزارة السياحة والآثار، والخبير الأجنبي في الآثار السيد باولو، والمهندسة لانا من undp، وشركة ابو صفية للتعهدات العامة.

وتم اطلاع عطوفة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاخ حسام ابو الرب من خلال اتصال هاتفي مع الدكتور وائل نظيف، على اهم المشاكل التي تواجه المقام من تأخر دخول المكيفات بسبب الاحتلال الذي يعمل على تأخير دخول تلك الأجهزة لتركيبها في المقام، حيث تعهد ابو الرب على تنسيق وعمل الازم لحل كل المشاكل لنجاح هذا المشروع.

وأكد الجميع على أن تشغيل هذا المقام يصب في المقام الأول في المصلحة العامة والحفاظ على الإرث التاريخي الفلسطيني وللمقامات الدينية التي تتعرض لها من قبل الاحتلال.

وأوضح نظيف أن وزارة الأوقاف ستعمل على وضع كل التسهيلات والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لإنجاح ذلك المشروع وعدم توفير اي جهد يصب في المصلحة العامة.

وتم مناقشة بعض الخطط المستقبلية والتوسعية داخل وخارج المقام، لتوفير خدمات كاملة للسياح ولأهالي المنطقة، وكما تم التأكيد على ضرورة توفير الكهرباء ذات الضغط العالي لضمان استمرارية العمل، وتوفير أمن لحماية المقام.

وقال ممثل عن وزارة السياحة انها وبجانب وزارة الأوقاف ستعمل على توفير كل الإمكانيات لنجاح المشروع السياحي في المقام وتشغيله، وان كل توقعاتنا وخططنا تصب في النجاح الباهر لهذا ولا يوجد ملاحظات سلبية.

وفي نهاية الاجتماع تم تقديم الشكر من قبل الحضور لوزارة الأوقاف لما تقدمه من تعاون وتسهيلات، وتم توقيع الجهات الشريكة (الأوقاف، والسياحة، وundp) على النتائج النهائية والملاحظات والتوصيات من الفريق الهندسي.


أخبار ذات صلة

الديك: إجراءات حماس قد تؤجل صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية

الديك: إجراءات حماس قد تؤجل صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية

العاهل الأردني : نؤكد رفضنا صفقة القرن ونحن مع إخواننا الفلسطينيين

العاهل الأردني : نؤكد رفضنا صفقة القرن ونحن مع إخواننا الفلسطينيين

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

صور: وصول الفوج الأول من الحجاج عبر معبر رفح

صور: وصول الفوج الأول من الحجاج عبر معبر رفح

بينت: نتنياهو لن يأمر بعملية واسعة بغزة.. لهذا السبب

بينت: نتنياهو لن يأمر بعملية واسعة بغزة.. لهذا السبب

أسرى فلسطين: 100 ألف دولار غرامات بحق الأطفال منذ بداية العام

أسرى فلسطين: 100 ألف دولار غرامات بحق الأطفال منذ بداية العام

التربية تطلق دورات التهيئة للمعلمين الجدد

التربية تطلق دورات التهيئة للمعلمين الجدد

إعلان خاص بتسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح

إعلان خاص بتسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

العاهل الأردني : نؤكد رفضنا صفقة القرن ونحن مع إخواننا الفلسطينيين

العاهل الأردني : نؤكد رفضنا صفقة القرن ونحن مع إخواننا الفلسطينيين

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

صور: وصول الفوج الأول من الحجاج عبر معبر رفح

صور: وصول الفوج الأول من الحجاج عبر معبر رفح

أسرى فلسطين: 100 ألف دولار غرامات بحق الأطفال منذ بداية العام

أسرى فلسطين: 100 ألف دولار غرامات بحق الأطفال منذ بداية العام

التربية تطلق دورات التهيئة للمعلمين الجدد

التربية تطلق دورات التهيئة للمعلمين الجدد

إعلان خاص بتسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح

إعلان خاص بتسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح

الأوقاف تتفقد مقام النبي موسى ما بعد التسليم

الأوقاف تتفقد مقام النبي موسى ما بعد التسليم

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرق المحافظة الوسطى

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرق المحافظة الوسطى

منوعات

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض &#34;السمنة&#34;: أنتم عبء على الدولة

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض "السمنة": أنتم عبء على الدولة

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في &#34;الجيم&#34;

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في "الجيم"

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:&#34;حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة&#34;

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:"حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة"

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

عربي

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا