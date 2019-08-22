الأوقاف تتفقد مقام النبي موسى ما بعد التسليم







رام الله - دنيا الوطناجتمع مدير عام مديرية أوقاف محافظة اريحا والأغوار د. وائلنظيف مع وزارة السياحة والـ (UNDP)، للاطلاع على الوضع القائم ما بعد التسليم ومناقشة بعض الملاحظات والقضايا العالقة في ما يخص تشغيل المقام.وحيث تم خلال الاجتماع إطلاع الأوقاف من قبل فريق العمل والمهندسين والمقاول على المشكلات التي تعرقل عمل المشغل(الشركة السياحية)، ومناقشتها ووضع الحلول لها.بحضور مدير عام أوقاف محافظة اريحا والاغوار الدكتور وائل نظيف والمهندس سماح قاسم مدير الهندسة في وزارة الأوقاف، وسامر غنيم مدير المشروع/undp، وعصام جحاممثل مؤسسة حفظ التراث/undp/cchp، ومعتز دوابشة محلل برامج/undp/papp، وجهاد ياسين ممثل عن وزارة السياحة والآثار، والخبير الأجنبي في الآثار السيد باولو، والمهندسة لانا من undp، وشركة ابو صفية للتعهدات العامة.وتم اطلاع عطوفة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاخ حسام ابو الرب من خلال اتصال هاتفي مع الدكتور وائل نظيف، على اهم المشاكل التي تواجه المقام من تأخر دخول المكيفات بسبب الاحتلال الذي يعمل على تأخير دخول تلك الأجهزة لتركيبها في المقام، حيث تعهد ابو الرب على تنسيق وعمل الازم لحل كل المشاكل لنجاح هذا المشروع.وأكد الجميع على أن تشغيل هذا المقام يصب في المقام الأول في المصلحة العامة والحفاظ على الإرث التاريخي الفلسطيني وللمقامات الدينية التي تتعرض لها من قبل الاحتلال.وأوضح نظيف أن وزارة الأوقاف ستعمل على وضع كل التسهيلات والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لإنجاح ذلك المشروع وعدم توفير اي جهد يصب في المصلحة العامة.وتم مناقشة بعض الخطط المستقبلية والتوسعية داخل وخارج المقام، لتوفير خدمات كاملة للسياح ولأهالي المنطقة، وكما تم التأكيد على ضرورة توفير الكهرباء ذات الضغط العالي لضمان استمرارية العمل، وتوفير أمن لحماية المقام.وقال ممثل عن وزارة السياحة انها وبجانب وزارة الأوقاف ستعمل على توفير كل الإمكانيات لنجاح المشروع السياحي في المقام وتشغيله، وان كل توقعاتنا وخططنا تصب في النجاح الباهر لهذا ولا يوجد ملاحظات سلبية.وفي نهاية الاجتماع تم تقديم الشكر من قبل الحضور لوزارة الأوقاف لما تقدمه من تعاون وتسهيلات، وتم توقيع الجهات الشريكة (الأوقاف، والسياحة، وundp) على النتائج النهائية والملاحظات والتوصيات من الفريق الهندسي.