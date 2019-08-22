مصرع مواطن جراء حادث سير شمالي رفح

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن مصرعه الليلة الماضية، جراء حادث سير شمالي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وقال المقدم، فهد حرب مفتش حوادي المرور في قطاع غزة في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن ‏المواطن إيهاب زياد أبو شعر ( 19 عاماً)؛ توفي جراء حادث سير بين دراجة يستقلها وعربة يجرها حيوان، في منطقة موراج شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الليلة الماضية.



من جهة أخرى، تم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية خمسة حوادث سير نتج عنها وفاة الشاب أبو شعر، إلى جانب عشر إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.