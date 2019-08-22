المغرب يُصدر ورقة نقدية مميزة

رام الله - دنيا الوطنأصدر بنك المغرب ورقة نقدية تذكارية من فئة 20 درهماً بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، صممتها وأنتجتها دار السكة فوق دعامة بلاستيكية من "البوليمير"، وهذه أول مرة يتم استخدامها في المغرب.وقال البنك المركزي المغربي، في بلاغ له أمس الأربعاء، إن الورقة النقدية الجديدة تتميز بالتصميم العمودي لوجهها الذي يحمل صورة الملك محمد السادس، وفق (روسيا اليوم).أما ظهر الورقة، فيضم رسوما منمقة لبعض المشاريع الكبرى التي جرى إنجازها في العشرين سنة الماضية، مثل "جسر محمد السادس" ومحطة الطاقة الشمسية "نور" و"القمر الصناعي محمد السادس" والقطار فائق السرعة "البراق".وقال البنك إن هذه الإنجازات تمثل أوجها مختلفة لمغرب معاصر وملتزم بالمضي قدما على درب التقدم، موضحاً أنه "ضمانا لحماية أكبر للورقة النقدية من التزوير، جرى تزويدها بمجموعة من الخاصيات التقنية، حيث تم إدراج ما لا يقل عن عشرة عناصر أمان متينة على الواجهتين، أبرزها النصوص المجهرية والأنماط المضادة للمسح الضوئي التي تم إدراجها في أماكن مختلفة من الورقة".وذكر البنك المركزي المغربي أنه سيتم إصدار هذه الورقة النقدية الجديدة، التي تتسم بصفتها القانونية وقوتها الإبرائية، بعدد محدود خلال شهر سبتمبر 2019، وستطرح للتداول مع الأوراق البنكية من فئة 20 درهما الجاري استخدامها.