دولي

صورة: إيطاليا تسلم المغرب زوجة "ملاكم داعش"

صورة: إيطاليا تسلم المغرب زوجة "ملاكم داعش"
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل الإعلام الإيطالية، أمس الأربعاء: "إن السلطات في روما رحلت المغربية "سلمى بنشرقي" إلى بلدها الأصلي، بعد تجريدها من جنسيتها الإيطالية وقضائها 3 سنوات و4 أشهر خلف القضبان".

وأفادت وكالة (آكي) الإيطالية، نقلا عن مصادر من وزارة الداخلية، بأن المواطنة المغربية (س. ب.) زوجة عبد الرحيم المتحرك، الملقب بـ (ملاكم داعش)، المدان بتهمة الإرهاب، طُردت من البلاد وأعيدت إلى المغرب.

ووفق المصادر نفسها، فقد تم اتخاذ قرار الترحيل الذي وقعه وزير الداخلية ماتيو سالفيني، لأسباب تتعلق بأمن الدولة.

وفيما جرى ترحيل الزوجة عقب قضائها عقوبتها في السجن، فإن نفس المصير ينتظر "الملاكم" الذي يقضي عقوبة 6 سنوات سجن، تنتهي في نيسان/أبريل 2022.

وكان الأمن الإيطالي قد اعتقل "عبد الرحيم المتحرك"، وزوجته، في أبريل 2016، قبل أن تصدر محكمة ميلانو حكما بالسجن 6 سنوات بحق الزوج وتجريده من الجنسية الإيطالية، و5 للزوجة جرى تخفيضها فيما بعد مع حرمانهما من رعاية ابنين لهما كانا ينويان السفر بهما نحو سوريا، للالتحاق بصفوف تنظيم الدولة.

جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية أخضعت هواتف "المتحرك" وزوجته للمراقبة، وقد كشف في منتصف عام 2016 أن بطل رياضة الـ "كيك بوكسينغ" يستعد لمغادرة البلاد مع أسرته إلى سوريا، رفقة ابنيهما (4 أعوام وعامان)، إلا أن "ملاكم داعش" تخلى عن فكرة السفر نحو سوريا ليستقر في إيطاليا بهدف ضرب السفارة الإسرائيلية والفاتيكان في روما.

أخبار ذات صلة

واشنطن تعلن مكافأة خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن قياديين بتنظيم الدولة

واشنطن تعلن مكافأة خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن قياديين بتنظيم الدولة

البنتاغون يكشف عن هدف صاروخه الجديد

البنتاغون يكشف عن هدف صاروخه الجديد

بوتين: مهتمون باستعادة العلاقات مع أوروبا

بوتين: مهتمون باستعادة العلاقات مع أوروبا

أميركا تنفي مسؤوليتها عن تفجيرات مخازن &#34;الحشد الشعبي&#34;

أميركا تنفي مسؤوليتها عن تفجيرات مخازن "الحشد الشعبي"

بيونغ يانغ: لا حوار مع واشنطن قبل وقف الأنشطة العسكرية

بيونغ يانغ: لا حوار مع واشنطن قبل وقف الأنشطة العسكرية

ترامب: الله اختارني لخوض الحروب

ترامب: الله اختارني لخوض الحروب

إسرائيل تصمت على اتهام ترامب لليهود بـ &#34;الخيانة&#34;

إسرائيل تصمت على اتهام ترامب لليهود بـ "الخيانة"

بوتين: اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً سيؤدي للتصعيد في أوروبا والعالم

بوتين: اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً سيؤدي للتصعيد في أوروبا والعالم

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

الأوقاف تتفقد مقام النبي موسى ما بعد التسليم

الأوقاف تتفقد مقام النبي موسى ما بعد التسليم

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرق المحافظة الوسطى

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرق المحافظة الوسطى

مصرع مواطن جراء حادث سير شمالي رفح

مصرع مواطن جراء حادث سير شمالي رفح

طمليه: الكل الوطني مطالب بالعمل على وقف هجرة الشباب من غزة

طمليه: الكل الوطني مطالب بالعمل على وقف هجرة الشباب من غزة

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر يونيو

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر يونيو

بيت لحم: الاحتلال يداهم منزلاً في المعصرة ويستدعي شابا من الخضر

بيت لحم: الاحتلال يداهم منزلاً في المعصرة ويستدعي شابا من الخضر

الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل ويخلف خسائر مادية

الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل ويخلف خسائر مادية

دفعة جديدة من أسرى الجبهة الشعبية تخوض الإضراب

دفعة جديدة من أسرى الجبهة الشعبية تخوض الإضراب

منوعات

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض &#34;السمنة&#34;: أنتم عبء على الدولة

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض "السمنة": أنتم عبء على الدولة

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في &#34;الجيم&#34;

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في "الجيم"

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:&#34;حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة&#34;

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:"حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة"

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

مي العيدان تضع فنانة شهيرة بموقف محرج بعد نشر صورة قديمة لها

مي العيدان تضع فنانة شهيرة بموقف محرج بعد نشر صورة قديمة لها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

عربي

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا