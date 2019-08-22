بوتين: مهتمون باستعادة العلاقات مع أوروبا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو بهلسنكي، إن موسكو مستعدة لاستعادة علاقاتها ببروكسل.



ونوه بوتين بدور فنلندا في إعادة روسيا للمجلس الأوروبي، مؤكدا أنه في حالة حرمان بلاده من صوتها داخل مجلس أوروبا، فلن يتمكن المتظاهرون الذين خرجوا إلى شوارع موسكو من إيصال صوتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وفي سياق آخر، شكر الرئيس الروسي فنلندا على "موقفها البراغماتي" إزاء أكبر المشاريع وأكثرها جدلية في أوروبا، مشروع "السيل الشمالي – 2" لنقل الغاز، مؤكدا الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بمد جزئه في المنطقة التجارية الفنلندية الخاصة.



وفي حديثة عن واقعة "سيفيرودفينسك"، أكد بوتين أن هذه "المأساة" والاختبارات المشابهة، تحصل على وقع اختبارات صاروخية تجريها واشنطن.



يذكر أن بوتين يزور فنلندا للمرة التاسعة على التوالي، ففي كامل تاريخ العلاقات الروسية الفنلندية، زار هذه الدولة الرئيسان بوريس يلتسين في تموز/يوليو 1992 وآذار/مارس 1997، وديمتري ميدفيديف في نيسان/أبريل 2009 وتموز/يوليو 2010، حيث زار القادة الروس فنلندا منذ عام 1991 ما مجموعه 12 مرة.