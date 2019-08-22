دولي

بيونغ يانغ: لا حوار مع واشنطن قبل وقف الأنشطة العسكرية

بيونغ يانغ: لا حوار مع واشنطن قبل وقف الأنشطة العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنّها "غير مهتمّة" بالحوار مع الولايات المتحدة، ما لم توقف الأخيرة، أنشطتها العسكرية العدائية المتزايدة، في موقف يأتي غداة إعلان مبعوث أميركي من سيول استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات الثنائية مع بيونغ يانغ.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بكوريا الشمالية، ستيفن بيغون، أعلن الأربعاء من سيول أن الولايات المتحدة "جاهزة" لاستئناف المحادثات الثنائية المتوقفة منذ أشهر مع كوريا الشمالية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتوقفت المحادثات بعد فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون في هانوي في شباط/فبراير.

ولم تتمكن واشنطن وبيونغ يانغ حينها من التوصل لتفاهم بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية عن هذا البلد.

وقال بيغون الأربعاء: "نحن جاهزون للبدء بالمناقشات، مجرد تلقينا لأخبار من نظرائنا الكوريين الشماليين".

لكنّ متحدّثاً باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بدّد الخميس الآمال باستئناف الحوار، معتبراً التجربة التي أجرتها واشنطن أخيراً على صاروخ كروز متوسط المدى،’ وعزمها على نشر مقاتلات من طراز (أف-35) في المنطقة خطوات "خطرة" يمكن أن تؤدّي إلى حرب باردة جديدة".

وأضاف المتحدّث في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّ هذه الخطوات: "تجبرنا على التفكير بطريقة واقعية لتركيز انتباهنا أكثر على تعزيز الردع المادي".

وتابع: "نحن ما زلنا على موقفنا القائل بحلّ جميع القضايا بطريقة سلمية من خلال الحوار والتفاوض". 

غير أنّ المتحدث شدّد على أنّ "الحوار المصحوب بتهديدات عسكرية لا يهمّنا".

وتندّد كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين واشنطن وسيول، وتعتبرها تحضيراً لغزو مستقبلي لأراضيها.

وينتشر نحو 30 ألف عسكري أميركي في كوريا الجنوبية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، في 10 آب/أغسطس، إن كيم جونغ-أون أبلغه في رسالة عزمه على استئناف المفاوضات الثنائية فور انتهاء المناورات العسكرية بين سيول وواشنطن، التي اختتمت الثلاثاء.

أخبار ذات صلة

ترامب: الله اختارني لخوض الحروب

ترامب: الله اختارني لخوض الحروب

إسرائيل تصمت على اتهام ترامب لليهود بـ &#34;الخيانة&#34;

إسرائيل تصمت على اتهام ترامب لليهود بـ "الخيانة"

بوتين: اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً سيؤدي للتصعيد في أوروبا والعالم

بوتين: اختبار الولايات المتحدة صاروخًا محظوراً سيؤدي للتصعيد في أوروبا والعالم

ليبرمان يطالب نتنياهو بطرد سموتريتش من (كابينت)

ليبرمان يطالب نتنياهو بطرد سموتريتش من (كابينت)

بالفيديو: &#34;راكب الأمواج&#34; نسخة بحرية إسرائيلية جديدة

بالفيديو: "راكب الأمواج" نسخة بحرية إسرائيلية جديدة

عضو (كابينت) لنتنياهو: أؤيد نسف المباني بغزة وأضمن لك صوتي بهذا الصدد

عضو (كابينت) لنتنياهو: أؤيد نسف المباني بغزة وأضمن لك صوتي بهذا الصدد

وزير إسرائيلي يكشف سبب عدم العودة لسياسة الاغتيالات في القطاع

وزير إسرائيلي يكشف سبب عدم العودة لسياسة الاغتيالات في القطاع

مسؤولان أمريكيان: طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو-9) أُسقطت فوق اليمن

مسؤولان أمريكيان: طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو-9) أُسقطت فوق اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34; يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر يونيو

"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر يونيو

بيت لحم: الاحتلال يداهم منزلاً في المعصرة ويستدعي شابا من الخضر

بيت لحم: الاحتلال يداهم منزلاً في المعصرة ويستدعي شابا من الخضر

الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل ويخلف خسائر مادية

الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل ويخلف خسائر مادية

دفعة جديدة من أسرى الجبهة الشعبية تخوض الإضراب

دفعة جديدة من أسرى الجبهة الشعبية تخوض الإضراب

كاتب إسرائيلي: يجب رفع الحصار عن غزة لحل الوضع

كاتب إسرائيلي: يجب رفع الحصار عن غزة لحل الوضع

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل؟

طقس الخميس: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الخميس: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

الشيوخي يدعو حكومة اشتية لتحويل ميزانية السلطة من الشيكل للدينار الاردني

الشيوخي يدعو حكومة اشتية لتحويل ميزانية السلطة من الشيكل للدينار الاردني

منوعات

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

مي العيدان تضع فنانة شهيرة بموقف محرج بعد نشر صورة قديمة لها

مي العيدان تضع فنانة شهيرة بموقف محرج بعد نشر صورة قديمة لها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

ابنة أحمد زاهر الكبرى تخسر الكثير من وزنها.. شاهدوا جمالها

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

أميتاب باتشان يعيش على 25% فقط من كبده

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: &#34;فين مندي يا زغدانة&#34;

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في حمام السباحة: "فين مندي يا زغدانة"

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

هل غازل عمرو دياب طليقتيه بهذه الأغنية؟

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

بعد تغريدة الاعتزال.. إليسا تفتح الباب للعودة إلى الغناء

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد: سوسن بدر عن وقوفها أمام عادل امام: كنت مذعورة وبترعش وريقي نشف

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

شاهد.. عايدة رياض تكشف عن اصابتها بالسرطان

عربي

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

الحشد الشعبي: أمريكا أدخلت أربع طائرات مُسيّرة إسرائيلية لتنفيذ مهام بالعراق

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

أعضاء المجلس السيادي بالسودان يؤدون اليمين

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

إعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا

وزير الخارجية اليوناني: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول لسوريا