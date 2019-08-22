"الإحصاء" يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر يونيو

منتجات غذائية

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رام الله - دنيا الوطن

انخفضت الصادرات خلال شهر حزيران من عام 2019 بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 4% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 78.3 مليون دولار أمريكي.



انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر حزيران 2019 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر حزيران من عام 2019. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 6.8 مليون دولار أمريكي.



الواردات السلعية



انخفضت الواردات خلال شهر حزيران من عام 2019 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 450.4 مليون دولار أمريكي.



انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر حزيران 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر حزيران من عام 2019. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.



الميزان التجاري للسلع المرصودة



أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 4% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2018، حيث بلغ العجز 372.1 مليون دولار أمريكي.