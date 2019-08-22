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مجلس أمناء "الأزهر" يصدر بياناً "مهماً" حول أحداث اليومين الماضيين

مجلس أمناء "الأزهر" يصدر بياناً "مهماً" حول أحداث اليومين الماضيين
جامعة الأزهر - غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة اليوم الخميس، بياناً "مهماً" فيما يتعلق بالأحداث في الجامعة خلال اليوم الماضيين، مؤكداً رفضه لأي ممارسات خارجة عن العمل النقابي وتتعارض مع ما تنظمه اللوائح والأنظمة بهذا الخصوص.

وقال المجلس في بيانه: توقف مجلس الأمناء أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها جامعة الأزهر خلال اليومين الماضيين بفعل جملة من "الممارسات والسلوك" الذي أدى إلى تعطيل العمل في العديد من المفاصل، بما فيها حرمان العديد من الطلبة بحقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمسيرة التعليمية ومؤسساتها وسمعتها ومكانتها.

وأضاف مجلس الأمناء في جامعة الأزهر: أن افتعال الأزمة الحالية ما كان لها أن تتم لو احتكم القائمون عليها للقانون والنظام، والذي بموجبه تم تعيين رئيس الجامعة باعتبار ذلك حق حصري لمجلس الأمناء.

وأوضح المجلس أنه قام بتاريخ 19/08/2019 وطبقاً لصلاحياته وبالاستناد إلى النظام الأساسي لجامعة الأزهر وللقرار بالقانون الخاص بالتعليم العالي الصادر في 2018،  بتعيين أ.د. عبد الخالق الفرا رئيساً لجامعة الأزهر لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف: أن هذا القرار قد قُوبل بترحيب من الموظفين في جامعة الأزهر، كما قُوبل أيضاً بردة فعل غير قانونية من قبل بعض أعضاء النقابة، حيث دعت وقامت بإغلاق أبواب الجامعة، وارتكاب العديد من المخالفات والاعتداءات على الموظفين والطلبة.
 
وتابع: "مجلس الأمناء إذ يؤكد حرصه على ضمان الحقوق النقابية كافة، فإنه يؤكد رفضه لأي ممارسات خارجة عن العمل النقابي وتتعارض مع ما تنظمه اللوائح والأنظمة بهذا الخصوص".

وأكد مجلس الأمناء أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامة العملية التعليمية والحرص على كرامة العاملين والطلبة على حد سواء.

وتابع البيان: مجلس أمناء جامعة الأزهر وهو يجدد تأكيده على أن قراره بتعيين رئيس جامعة الأزهر جاء منسجماً مع القانون، فإنه يؤكد التزامه واحترامه الكامل للأنظمة والقوانين الناظمة لذلك.

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