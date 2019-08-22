باستثناء 13 حاجة.. وصول الفوج الأول من الحجاج الفلسطينيين لقطاع غزة

وصل الفوج الاول من الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع غزة الليلة الماضية، عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.



وبحسب وكالة الرأي، فقد وصلت الفوج الاول، باستثناء 13 حاجة، رفضوا العودة بسبب تأخر وصول حفائبه، وهن متواجدات في الصالة المصرية للمعبر.



وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في تصريح سابق، أنه سيتم تخصيص عمل معبر رفح البري، لعودة الحجاج الفلسطينيين الى قطاع غزة، ابتداءً من أمس الاربعاء، حتى السبت المقبل.



رام الله - دنيا الوطن