دولي

ترامب: الله اختارني لخوض الحروب

ترامب: الله اختارني لخوض الحروب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الله اختاره عن دون رؤساء أمريكا السابقين  لخوض "الحرب" مع الصين.

وأضاف ترامب في تصريحات له: إن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه "المختار" من الله لأداء هذه المهمة.

وخلال المؤتمر قال ترامب: "أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه المهمة"، قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلاً "أنا هو المختار".

يذكر أن ترمب كان قد فرض رسوماً جمركية قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً، كما يعتزم فرض تعريفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 أيلول/ سبتمبر، و15 كانون الأول/ ديسمبر.

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