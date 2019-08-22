بيت لحم: الاحتلال يداهم منزلاً في المعصرة ويستدعي شابا من الخضر

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، بلدتي المعصرة والخضر جنوب بيت لحم، واستدعت شابا.



وأفادت مصادر امنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، الواقع ببلدة المعصرة، وقامت بتحطيم الأبواب والعبث بطريقة همجية بمحتويات المنزل، واحتجزت افراد اسرته واخضعتهم للتحقيق، فيما فحصت عددا من الحواسيب والهواتف الخلوية، وانسحبت دون ان تعتقل أحدا من المواطنين، بحسب ما جاء موقع وكالة (وفا).



وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت الأسير المحرر محمد على يوسف غنيم (28 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنات "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم منزل والده.