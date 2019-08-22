موقع سوداني: مفاجآت تغير مسار محاكمة البشير

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة سودانية عن أسرة الرئيس السابق، عمر البشير، أن الأسرة غاضبة من الخط الإعلامي الخاص بقضيته، التي ينظر فيها أمام القضاء.



وأوضحت مصادر داخل أسرة البشير، بحسب ما نقلت صحيفة (السوداني)، أن بعض ما دار في الجلسة التي انعقدت في معهد التدريب القضائي، صباح الاثنين الماضي، تم تحريفه، ونقلت بعض الحيثيات بشكل غير صحيح، ما أثار الكثير من السخرية بحق البشير".



وقالت المصادر، "التي حضرت جلسة محاكمة البشير": إن الرئيس السوداني السابق لم يتحدث كثيرا خلال الجلسة، وأجاب عن بعض التساؤلات التي طرحت عليه باقتضاب.



وأشارت إلى أن معظم الأقوال التي أوردت في وسائل الإعلام "من دفتر المتحري"، لافتة إلى أن الأخير يتعرض لمحاكمة إعلامية بعيدة تماما عن القانون.



ولم تستبعد المصادر أن تكون هناك وقفة تجاه حضور الإعلاميين إلى الجلسات حال استمر التحريف في المداولات والكتابة بعيدا عن المهنية.



ووصفت المصادر أقوال الرئيس السابق في المداولات بأنها حقيقية، واعدا بالكثير من المفاجآت في مسار القضية، كاشفا النقاب عن أفراد الأسرة الذين حضروا جلسة المحاكمة، يتقدمهم شقيق البشير، علي البشير، إلى جانب شقيقته زينب، كما حضر أيضا بعض أبناء الأسرة، وحضور بنات الشهيد إبراهيم شمس الدين.